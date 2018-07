Latorraca foi internado com suspeita de cálculo na vesícula e passou por uma cirurgia. Durante o procedimento, foi constatada uma inflamação no peritônio que, de acordo com o hospital, evoluiu para inflamação generalizada e levou o ator a ser internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI). A inflamação, de acordo com o hospital, foi tratada e eliminada.