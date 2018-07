Ney Latorraca piora e respira com aparelhos O estado de saúde do ator Ney Latorraca piorou. Ele está internado no Centro de Tratamento Intensivo da Casa de Saúde São José, no Rio, desde o dia 25 de outubro, e precisa de aparelhos para respirar. O ator, de 68 anos, estava com cálculo na vesícula e foi submetido a uma cirurgia de retirada do órgão, o que seria algo simples. Mas foi constatada uma inflamação no peritônio, membrana que recobre as paredes do abdome e a superfície dos órgãos digestivos, situação que agravou o quadro.