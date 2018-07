Neymar perde lugar em jogo-treino Vanderlei Luxemburgo mudou a equipe que empatou sem gols com o Botafogo no domingo. No jogo-treino de ontem, contra o Paulista (empate por 1 a 1), tirou Neymar para escalar Jean ao lado de Kléber Pereira e colocou Madson na vaga de Germano.O Santos visita o Atlético-MG no domingo. Jean, porém, se machucou e pode não estrear.