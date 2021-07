NFT é um furor especulativo preocupante, pois é anunciado como uma forma de enriquecer rapidamente

A História mostra o quanto a humanidade consegue evoluir graças à sua capacidade criativa. Um dos maiores símbolos dessa capacidade humana é a própria criação da moeda como meio de troca. Ao longo dos tempos, criamos ativos que pudessem exercer essa função. Hoje discutimos como colocar em circulação uma moeda digital nacional que possa substituir o dinheiro físico. Não é surpresa, portanto, a capacidade do mundo financeiro em criar ativos que sejam passíveis de investimento.

Mais recentemente, temos tido conhecimento de mais um ativo que está sendo negociado e, assim, usado como tipo de investimento. O token não fungível (NFT – non-fungible token), que é um ativo digital único, por isso denominado não fungível. O termo fungível é usado para tudo que tem o mesmo valor, por exemplo, uma nota de R$ 10 tem o mesmo valor de outra nota de R$10 ou de duas notas de R$ 5.

Algo não fungível é aquilo que é único como a Mona Lisa, de Da Vinci. Um NFT pode representar uma série de propriedades digitais, desde um trecho de vídeo, um item de videogame, um clipe, um álbum de música, entre outros. Segundo notícias, a NBA Top Shot, uma plataforma para vender colecionáveis digitais de jogadas de basquete, vendeu mais de US$ 150 milhões em clipes apenas na última semana de fevereiro deste ano. Um clipe de destaque de LeBron James foi vendido por US$ 208 mil.

Os NFTs são gerados usando a mesma tecnologia das criptomoedas, o blockchain. Por usarem blockchain, a transferência de um NFT é registrada e criptografada, colocando a propriedade em registro permanente na nuvem, tornando quase impossível sua falsificação. O comprador de um NFT não está recebendo um royalty que poderia trazer ganhos, por exemplo, na transmissão de um clipe esportivo. Na verdade, é mais parecido com uma obra de arte digital ou um cartão esportivo digital. Uma espécie de colecionável online exclusivo. Mas, como todo investimento exótico, é de alto risco.

O NFT trata-se de um furor especulativo. Preocupa porque muitas vezes é anunciado como uma maneira de ganhar riqueza de forma rápida. Mas, qual o valor de um meme? Todo mundo acha um determinado meme interessante, belo, realmente único que gastaria milhões para possuí-lo? A comparação desse tipo de ativo deve ser mais com um tênis, uma bolsa ou coisas parecidas. A única maneira de ganhar dinheiro com isso é outra pessoa estar disposta a pagar mais por eles do que você pagou. A velha e conhecida “teoria do mais tolo”.

O investidor tem a crença de que, comprando um determinado ativo já valorizado, poderá vendê-lo futuramente com maior valorização ainda, isso na esperança de que existirá alguém “mais tolo” que vai comprar.

Em junho passado, o NFT conhecido como Doge, uma imagem do cachorro da raça Shiba Inu, foi vendido por R$ 20 milhões, segundo a NBC News. Aproveite isso e crie um NFT de seu cachorro, gato, papagaio ou qualquer outra coisa – talvez você encontre o mais tolo. Aparentemente, esse cara existe.

* PROFESSOR DE FINANÇAS DA FGV-SP