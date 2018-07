Nhá Chica entra hoje na lista de beatos

O único brasileiro nato canonizado é Frei Antônio de Sant''Anna Galvão, de Guaratinguetá, fundador e construtor do Mosteiro da Luz, em São Paulo, onde está sepultado. Foi proclamado santo por Bento XVI no Campo de Marte, em 2007, quando o papa, agora emérito, visitou a capital de passagem para a 5.ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, em Aparecida.

Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, que era italiana e chegou aos 9 anos a Santa Catarina, onde se tornou freira, foi canonizada em Roma por João Paulo II em 2002. Antes dela, o papa havia canonizado, em 1988, três mártires jesuítas - o paraguaio Roque Gonzáles e os espanhóis Afonso Rodriguez e João de Castilho, missionários no século 17 nas Reduções, atualmente território do Rio Grande do Sul.

O mais conhecido na lista de beatos é o padre José de Anchieta, nascido nas Ilhas Canárias, que veio com os primeiros jesuítas para o Brasil, onde dedicou a vida à evangelização e educação dos índios. Beatificado por João Paulo II em 1980, sua causa depende da aprovação de um milagre para a canonização. Em duas oportunidades, o Vaticano aprovou a beatificação coletiva de brasileiros natos e de estrangeiros com missão no País. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.