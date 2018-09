Nicarágua concede asilo a irmão de 'chanceler' das Farc

Rubén é irmão de Rodrigo Granda, libertado pelo governo do presidente Álvaro Uribe em 2007 a pedido da França para que se avançasse no acordo de troca de reféns, mas ele voltou à luta armada.

O ministro do Exterior da Nicarágua, Samuel Santos, disse que "nossa embaixada na Colômbia fez a entrega oficial (à chancelaria da Colômbia) do reconhecimento e da aceitação do asilo político" para Granda, sua esposa e seu filho.

"Já entregamos à chancelaria colombiana a carta que ratifica o asilo político", disse Santos.

Granda foi preso há alguns meses acusado de apoiar atividades financeiras das Farc, mas um juiz ordenou sua soltura por falta de provas.

Em 2008, a Nicarágua também concedeu asilo a três jovens que estavam num acampamento clandestino das Farc atacado pelas Forças Armadas da Colômbia no território do Equador.

Raúl Reyes, um dos principais líderes do grupo guerrilheiro de esquerda do país sul-americano, morreu no incidente.

(Reportagem de Iván Castro)