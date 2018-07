Nicarágua tem 21 mortos e 200 desaparecidos após furacão O furacão Félix matou pelo menos 21 pessoas na costa da Nicarágua e mais de 200 estavam desaparecidas depois da tempestade derrubar milhares de moradias frágeis, informou o governo nesta quarta-feira. A Marinha estava tentando chegar a assentamentos em terrenos molhados para procurar mais feridos ou mortos pelo Félix, que atingiu a costa na terça-feira como um furacão de categoria 5, a mais elevada. "Existem mais de 200 pessoas desaparecidas", disse o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, no porto de Puerto Cabezas. As pessoas choravam no local, habitado principalmente por índios miskito, por causa de 12 pescadores que não tinham voltado do mar. (Por Oswaldo Rivas e Ivan Castro)