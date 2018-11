Nicole Kidman dá à luz uma menina nos EUA

AA atriz australiana Nicole Kidman deu à luz uma menina chamada Sunday Rose em Nashville, Estados Unidos, na manhã desta segunda-feira.A criança, filha da atriz com o cantor country americano Keith Urban, nasceu com 2,9 kg, segundo a revista americana People."Keith estava ao lado de Nicole e mãe e filha estão bem", disse Paul Freundlich, porta-voz da atriz, disse à revista.Logo depois do anúncio do nascimento, o cantor divulgou uma declaração em sua página na internet."Na manhã de hoje Nic deu à luz a nossa linda filha, Sunday Rose Kidman Urban.""Somos abençoados e gratos por poder dividir esta alegria com todos vocês", escreveu o cantor.AdoçõesEsta é a primeira filha biológica da atriz, que já tinha adotado dois filhos - Connor, 13 anos, e Isabella, 15 - quando era casada com o ator Tom Cruise.Cruise se casou novamente com a atriz Katie Holmes, com quem teve uma filha, Suri, em abril de 2006.A gravidez de Kidman foi anunciada em janeiro. A atriz e Urban completaram dois anos de casados no dia 25 de junho.Kidman, de 41 anos, ganhou o Oscar de melhor atriz em 2003 pelo filme As Horas. Australia é o próximo filme da atriz a ser lançado. No longa, ela volta a trabalhar com o diretor de Moulin Rouge, Baz Luhrmann.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.