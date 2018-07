Niemeyer apresenta melhora, mas segue internado no RJ O arquiteto Oscar Niemeyer, de 104 anos, apresentou melhora em seu quadro clínico, segundo o boletim médico divulgado nesta sexta-feira pelo Hospital Samaritano, na zona sul do Rio de Janeiro. Niemeyer foi internado na última quarta-feira com sintomas de pneumonia e desidratação.