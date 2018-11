Niemeyer celebra 103 anos em inauguração de nova obra

À beira da Baía de Guanabara, a nova construção tem a marca do arquiteto: uma cúpula, um espelho d''água e uma rampa curvilínea, que dará acesso à nova sede da Fundação Oscar Niemeyer. Com área de cerca de quatro mil metros quadrados, o prédio abrigará um centro cultural, um centro de documentação - que reunirá o acervo de criações do arquiteto -, e a Escola Oscar Niemeyer de Arquitetura e Humanidades. O projeto custou R$ 10 milhões e integra um circuito de obras assinadas pelo ele na orla de Niterói, que foi batizado de Caminho Niemeyer.

Os desenhos inéditos do Aquário de Búzios, na região dos Lagos fluminense; o Museu de Arte Contemporânea de Ponta Delgada, no Arquipélago dos Açores, em Portugal; a Vinícola Château Lacoste, na França; e o Ateliê Saint-Moritz, na Suíça estampam as páginas do oitavo número da revista trimestral "Nosso Caminho", editada por ele e pela mulher, Vera Lúcia, e lançada também em festa para amigos e parentes, na noite de hoje.

O periódico dedicado à arte e à cultura terá ainda artigos do ex-presidente cubano Fidel Castro e do escritor uruguaio Eduardo Galeano, redigidos especialmente para a edição.

"Os amigos vieram e isso é muito bom. É uma compensação do meu trabalho", disse Niemeyer, ao lado de Vera Lúcia. "O trabalho me distrai. Quando vou fazer um projeto passo horas pensando nele. Fiz agora um aquário. É o primeiro projetado dentro d''água. Para mim não é um sacrifício. Cada problema que aparece é um esforço para resolver, e me agrada muito que eu ainda consiga resolver", explicou o arquiteto, queixando-se, no entanto, da duração do evento. "Não pedi nada. Aniversário é muito longo."

Espanha

Os 103 anos do arquiteto brasileiro também foram comemorados na Espanha com a inauguração da cúpula do Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, na cidade de Avilés. O espaço dedicado à educação e à cultura conta com um auditório, uma praça aberta e um mirante para observação da região.

A disposição de Niemeyer é tão grande que o arquiteto se arrisca em outras áreas. O samba "Tranquilo com a Vida", composto por ele em parceria com o enfermeiro Caio Almeida e com o músico Edu Krieger, também estava previsto para ser lançado hoje. "É uma música também de protesto", contou o arquiteto.