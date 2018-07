Niemeyer comparece à reinauguração do Sambódromo

O Prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que Niemeyer fez questão de estar presente à inauguração. "Ele ligou e disse que queria vir. É o projeto mais popular dele, feito com muito carinho, é uma emoção muito forte para ele. Para nós, é uma honra", disse Paes, acompanhado do presidente do Comitê Organizador dos Jogos, Carlos Arthur Nuzman.

Essa foi a segunda visita de Niemeyer à Marquês de Sapucaí nesta semana. O arquiteto participou no fim da tarde, por cerca de meia hora, da inauguração de duas placas que marcam a passarela como espaço do samba e como equipamento olímpico. O local será usado para a Maratona das Olimpíadas de 2016, além das competições de tiro com arco olímpica e paraolímpica. "É o segundo equipamento olímpico a ser entregue, a quase cinco anos para as Olimpíadas, o primeiro foi o Parque dos Atletas", lembrou Paes.

Antes da chegada de Niemeyer, o Prefeito cortou a faixa inaugural que abriu oficialmente ao público os quatro novos conjuntos de arquibancadas. Em seguida foi dada a largada a uma corrida simbólica de 5,5 quilômetros com mais de mil participantes, parte deles fantasiada.Também foram inauguradas frisas e camarotes, além de um novo sistema de sonorização. Ao todo, serão 12.500 lugares a mais na Sapucaí.

As obras que custaram R$ 30 milhões foram custeadas pela Ambev. Apenas recentemente, em sua terceira tentativa, a Prefeitura conseguiu autorização para colocar abaixo a fábrica da Brahma. O local estava desativado há cerca de duas décadas, mas o tombamento impedia qualquer modificação no prédio. No início da noite, baianas fizeram a lavagem da pista oficializando a entrega da Sapucaí aos cariocas e a abertura da avenida para o Carnaval 2012.