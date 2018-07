Niemeyer deixa UTI um dia após cirurgia O arquiteto Oscar Niemeyer, de 101 anos, teve alta na sexta-feira da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Samaritano, no Rio. Lúcido e reagindo bem à cirurgia de retirada de vesícula, realizada na quinta, o arquiteto está agora em uma unidade intermediária. Seu médico, Fernando Gjorup, ainda não tem previsão de alta. Niemeyer foi internado na noite de quarta-feira, com dores abdominais, após passar mal em casa. A cirurgia durou uma hora e 45 minutos.