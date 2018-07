Niemeyer é transferido para unidade semi-intensiva O arquiteto Oscar Niemeyer, de 104 anos, foi transferido nesta sexta-feira, 9, do quarto para o Unidade Intermediária, ou semi-intensiva, do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, segundo boletim médico. A transferência ocorreu em razão da piora no quadro renal do paciente, nessa quinta-feira. De acordo com o médico que cuida do arquiteto, seu estado de saúde inspira cuidados.