Niemeyer melhora e vai para quarto de hospital O arquiteto Oscar Niemeyer, de 104 anos, internado desde 2 de maio no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio, vítima de pneumonia, registrou melhora em sua saúde e no sábado foi transferido da Unidade Intermediária para um quarto comum. Segundo o médico Fernando Gjorup, responsável pelo paciente, Niemeyer está lúcido e seu quadro clínico é estável. Ainda não há previsão de alta.