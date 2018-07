Niemeyer passa bem após cirurgia de vesícula O arquiteto Oscar Niemeyer, de 101 anos, passa bem depois de ter sido submetido ontem à tarde a uma cirurgia para retirada da vesícula, no Hospital Samaritano, na zona sul do Rio. Niemeyer está no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), onde deve ficar por 48 horas. Segundo o boletim médico assinado pelo clínico-geral Fernando Gjorup, não há previsão de alta. Ele foi internado na noite de quarta-feira após passar mal em casa com dores abdominais.