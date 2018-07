Niemeyer recebe alta de hospital no Rio

A assessoria do Hospital Samaritano informou que Niemeyer recuperou-se bem após ser tratado com antibióticos venosos. O arquiteto foi internado no dia 25 de abril.

Niemeyer passou quase um mês internado no mesmo hospital entre setembro e outubro do ano passado, após se queixar de dores abdominais.

Ele foi submetido a duas cirurgias para retirada da vesícula e de um tumor do cólon do intestino e passou alguns dias no Centro de Terapia Intensiva (CTI).