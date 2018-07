Niemeyer recebe título de Cidadão Ilustre do Mercosul O Conselho de Chanceleres do Mercosul decidiu outorgar, post mortem, o título de Cidadão Ilustre do Mercosul a Oscar Niemeyer, morto da noite de quarta-feira (5). A reunião, na manhã desta quinta-feira (6), começou com um minuto de silêncio em homenagem ao arquiteto, criador do Palácio do Itamaraty, a sede da diplomacia brasileira.