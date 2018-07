Niemeyer recebe últimas homenagens de Brasília

Um avião cedido pela Presidência da República transportou 16 pessoas da família e o corpo do arquiteto. Dilma esperou o caixão ao lado da viúva de Niemeyer, Dona Vera - assim que soube da morte do artista, a presidente entrou em contato com a família, prestou condolências e colocou o Palácio do Planalto à disposição para o velório.

A cerimônia foi acompanhada pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa; do Senado, José Sarney (PMDB-AP); e da Câmara, Marco Maia (PT-RS). Pelo menos uma dúzia de ministros - do chanceler Antonio Patriota ao onipresente Aloizio Mercadante - e o vice-presidente Michel Temer também prestigiaram a homenagem a Oscar Niemeyer.

"O sofrimento das pessoas simples fez com que ele passasse a ser a pessoa que ele é", disse a jornalistas uma emocionada Ana Lúcia, uma das netas de Niemeyer. Qual o legado de Niemeyer? A Catedral de Brasília? O Sambódromo do Rio? "Mais que a obra, acho que os conceitos, as ideias, a solidariedade dele, a preocupação com a justiça social", afirmou.

O arquiteto Paulo Sérgio Niemeyer, por sua vez, disse que vai ser empenhar em levar adiante os projetos inacabados do bisavô.

Ao todo, 44 coroas de flores foram dispostas no salão - de Marisa Letícia e Lula, do governo da Bolívia, de Fidel Castro, da Ambev, do PC do B (uma homenagem ao "grande camarada comunista") e até do Comando da Aeronáutica.

Para o estudante Hudson Oliveira, uma das muitas pessoas que ficaram duas horas na fila debaixo do sol brasiliense até conseguir chegar ao Planalto, Oscar Niemeyer ainda vive. "Brasília é Oscar Niemeyer, é Juscelino Kubitschek. Niemeyer planejou sua arte e quer honra maior do que ser homenageado justamente por ela?", comentou.

Havia de tudo na fila que ziguezagueava na Praça dos Três Poderes: estudantes de arquitetura, estrangeiros de passagem por Brasília, pioneiros da construção da capital, militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), moradores e protestantes que denunciaram o "abandono" da cidade pelo poder público.

Discreta, Dilma não abriu a boca para falar a jornalistas sobre Niemeyer em momento algum - nem no velório, nem no evento que o antecedeu, uma cerimônia de anúncio de investimento em portos, também realizada no Planalto. Nas duas ocasiões, no entanto, foram feitos um minuto de silêncio - a Presidência decretou luto de sete dias.

Para o ex-governador do Distrito Federal Joaquim Roriz, as ligações de Brasília com Oscar Niemeyer são de pai para filho. Quando retorna às lembranças com o mestre das curvas, Roriz se recorda de um dia em especial - quando foi mostrar pra Niemeyer o projeto da Ponte JK.

"Quando mostrei pra ele a Ponte JK, que hoje é um símbolo da cidade, ele passou a vista e não quis olhar. Ele não deu a menor importância. O que ele gosta ele fala, o que ele não gosta ele faz pouco caso", disse. Nesse caso, difícil não dar razão ao arquiteto.