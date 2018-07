Niemeyer respira sem aparelhos, mas segue internado O arquiteto Oscar Niemeyer, de 104 anos, continua internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio, conforme boletim médico divulgado na tarde desta sexta-feira. Segundo o médico Fernando Gjorup, que acompanha Niemeyer, ele continua respirando sem ajuda de aparelhos e lúcido, na Unidade Intermediária (UI) do hospital.