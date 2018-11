Niemeyer responde bem ao tratamento, diz hospital Continua estável hoje o quadro de saúde do arquiteto Oscar Niemeyer, de 102 anos, segundo o Hospital Samaritano, onde ele está internado desde domingo por causa de uma infecção urinária. De acordo com o hospital da zona sul do Rio de Janeiro, Niemeyer responde bem ao tratamento, está lúcido e respira sem ajuda de aparelhos.