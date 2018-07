Niemeyer segue internado em hospital da zona sul do Rio Com uma semana de internação, o arquiteto de 104 anos, Oscar Niemeyer continua no Hospital Samaritano, na zona sul do Rio, apresentando quadro estável. Ele foi levado à unidade de saúde no último sábado (13), com desidratação. O hospital informou neste sábado (20) que Niemeyer respira sem ajuda de aparelhos e recebe visita de familiares normalmente.