Niemeyer segue internado, sem previsão de alta O arquiteto Oscar Niemeyer permanece internado na Unidade Intermediária (UI) do Hospital Samaritano, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com o boletim médico emitido neste domingo, o estado clínico do arquiteto ainda requer cuidados. Niemeyer está internado desde o dia 2 de novembro e não tem previsão de alta.