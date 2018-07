Niemeyer segue sem previsão de alta no Rio O estado de saúde do arquiteto Oscar Niemeyer, de 104 anos, não teve alterações ontem. Há uma semana internado Hospital Samaritano, no Rio, Niemeyer passou o segundo dia na Unidade Intermediária (UI) do hospital, para onde foi transferido sexta-feira, por causa de uma piora na função renal. De acordo com boletim médico divulgado ontem de manhã, "o estado clínico do arquiteto requer cuidados" e não há previsão de alta.