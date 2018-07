Niemeyer tem piora do estado de saúde

"O estado clínico de Niemeyer inspira cuidados", disse o médico Fernando Gjorup, depois de examiná-lo. Anteontem, o arquiteto já tinha sido submetido a procedimento para a colocação de uma sonda gástrica, para que pudesse se alimentar.

Niemeyer havia deixado o Samaritano no dia 27 de outubro, após duas semanas de internação. Na ocasião, ele foi levado para o hospital com um quadro de desidratação. O arquiteto tinha dificuldade para se alimentar e ingerir líquidos. Apesar da piora da função renal, Niemeyer está lúcido e respira sem a ajuda de aparelhos. Não há previsão de alta. A internação é a terceira deste ano. Em maio, o arquiteto havia apresentado sintomas de desidratação e pneumonia.

Latorraca. O estado de saúde do ator Ney Latorraca continua estável. Segundo boletim médico divulgado ontem, o ator de 68 anos diminui as doses de medicamentos para controle de pressão, mas ele respira com ajuda de aparelhos. Latorraca está internado no Centro de Tratamento Intensivo da Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio, desde o dia 25 de outubro.