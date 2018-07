Níger nega que tenha deixado filho de Gaddafi deixar país

O advogado de Saadi, Nick Kaufman, disse à rede de televisão France 24 que o Níger tinha permitido ao cliente dele --um dos filhos do ex-ditador líbio Muammar Gaddafi-- deixar o país e que a defesa pediu asilo político a outros países.

A Líbia quer julgar o empresário de 39 anos por supostamente ter se apropriado de bens de maneira ilegal e ter usado armas como meio de intimidação enquanto presidia a Federação Líbia de Futebol.

A Interpol, a pedido da Líbia, no ano passado emitiu um alerta vermelho para que os países prendessem e extraditassem Saadi, mas o Níger alegou vários motivos para não o fazer.

O advogado disse que "não era segredo" que o Níger havia permitido a saída de Saadi. O canal, sem citar fontes, afirmou que a África do Sul era um dos países que estavam analisando o pedido de asilo.

No entanto, um representante do governo do Níger negou à Reuters neste sábado que as autoridades tenham dado essa permissão.

"Nunca decidimos sobre isso e não temos a ideia de onde o advogado tirou isso", declarou Marou Amadou.

O governo da África do Sul negou que tenha recebido pedido de asilo político por parte de Saadi, que pelas sanções da ONU não pode viajar e teve aos bens congelados.

Um irmão de Saadi, Saif al-Islam, deve ir a julgamento neste ano na Líbia por crimes de guerra.

(Por Abdoulaye Massalatchi)