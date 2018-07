Nigéria diz ter feito acordo para libertação de meninas sequestradas pelo Boko Haram O governo da Nigéria chegou a um acordo com o grupo militante islâmico Boko Haram para um cessar-fogo e a libertação de cerca de 200 meninas sequestradas há seis meses em uma escola na cidade de Chibok, no nordeste do país, disse uma fonte da Presidência nesta sexta-feira.