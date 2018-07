Nigéria põe militares no controle de local de chacina

Novos tiroteios foram ouvidos ontem na cidade nigeriana de Jos, onde mais de 500 pessoas foram massacradas no domingo, disseram testemunhas. O governo americano e grupos de defesa dos direitos humanos pediram ontem à Nigéria que investigue e processe os responsáveis pela matança, que ocorreu em meio a uma nova onda de violência entre cristãos e muçulmanos no país.

O presidente nigeriano interino, Goodluck Jonathan, ordenou ontem uma "profunda investigação" do caso e exigiu que as forças de segurança reassumam o controle na região e evitem novos ataques em Jos, capital do Estado de Plateau. De acordo com testemunhas, camponeses muçulmanos, armados com fuzis e facões, atacaram no domingo os moradores de três povoados de maioria cristã.

Uma organização cristã na Nigéria acusou ontem o Exército de ignorar os sinais de que uma nova matança poderia ocorrer em represália à morte de 300 muçulmanos em janeiro na região. Depois desse massacre, o presidente prometeu conter os confrontos étnicos, mas as forças de segurança se concentraram somente na capital e não nas áreas rurais.