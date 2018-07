Nigéria quer contratar Muricy Ramalho Demitido do Palmeiras há uma semana, o técnico Muricy Ramalho pode participar da Copa da África do Sul. Segundo o empresário Marcio Rivellino, o brasileiro foi sondado para assumir a Nigéria. A seleção dispensou Shaibu Amodu no início de fevereiro, após uma campanha considerada decepcionante na Copa Africana de Nações - apesar do 3.º lugar. Muricy é cotado também para assumir um time mexicano.