Nigéria registra novos conflitos entre cristãos e muçulmanos

Edifícios foram incendiados e pessoas foram vistas correndo para se esconder quando a polícia e os militares chegaram ao local para tentar conter as multidões.

"As casas estão pegando fogo em todo lugar e eu posso ver pessoas machucadas cobertas de sangue sendo carregadas por amigos e familiares até os hospitais", disse a testemunha á Reuters.

Os conflitos foram desencadeados por explosões em aldeias próximas a Jos na véspera do Natal, capital do estado de Plateau, que mataram ao menos 32 pessoas e deixaram outras 74 em estado grave.

O vice-presidente Namadi Sambo irá Jos neste domingo.

"O vice-presidente está à caminho de Jos em um esforço para tentar conter a crise", disse um porta-voz de Sambo.

Milhares de pessoas morreram em conflitos religiosos e étnicos desde o início do ano na região nigeriana chamada de "Middle Belt", onde a maioria muçulmana do norte encontra a maioria cristã do sul.

As tensões ocorrem há décadas por conta dos ressentimentos entre grupos indígenas, em sua maioria cristãos ou animistas, que lutam pelo controle de terras para a agricultura e por poder político e econômico com migrantes muçulmanos e colonos no norte.

(Por Afolabi Sotunde; com reportagem adicional de Felix Onuah; texto de Joe Brock)