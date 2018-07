Nigeriano casado com 86 mulheres é libertado sob fiança

Um tribunal islâmico nigeriano libertou nesta terça-feira, 21, sob fiança, Alhaji Bello Abubakar Masaba, um clérigo muçulmano de 84 anos que tinha sido preso por ter se casado com 86 mulheres, mas o Estado teve que protegê-lo por causa de uma "fatwa" que o condenava à morte. Veja também: Nigeriano aceita se divorciar de 82 de suas 86 esposas Nigeriano pode ser condenado à morte por ter 86 mulheres Nigeriano que tem 86 mulheres diz: 'não sigam meu exemplo' Homens polígamos vivem mais que monógamos, diz estudo O juiz Ahmed Bima, do tribunal da Sharia (lei islâmica) da cidade de Minna, capital do estado do Níger, no centro, ordenou a libertação de Masaba após o pagamento de 2 milhões de nairas (US$ 17 mil) e solicitou que o Governo estadual lhe forneça alojamento e proteção. Masaba, detido em 15 de setembro e processado por insultar um credo religioso e por casamento ilegal, poderá ser visitado em seu novo domicílio por quatro de suas mulheres, número máximo de esposas que o Corão permite aos muçulmanos, disse o magistrado. Pouco depois de Masaba ser detido, a maioria de suas mulheres e boa parte de seus 100 filhos fizeram um protesto em frente ao Departamento de Justiça em Minna para pedir sua libertação. "Não nos condenem à prostituição" e "Estamos sofrendo", gritavam as mulheres de Masaba, que afirmavam estar legalmente casadas com ele. Segundo a lei islâmica, a acusação contra Masaba poderia resultar em sua condenação à morte por apedrejamento, pena já sentenciada contra ele pelo grupo fundamentalista islâmico Janatu Nasril Islam, que não tem autoridade legal para fazê-lo. A introdução da Sharia em 1999 no norte da Nigéria, onde os muçulmanos são maioria, gerou uma série de conflitos violentos entre esses e os cristãos da região, causando a morte de milhares de pessoas e obrigando o Governo a declarar estado de emergência e enviar tropas ao local. A autorização aos estados nigerianos para adotar a Sharia se os cidadãos assim desejassem foi vista como um gesto para a comunidade muçulmana, que podia reagir com raiva se as decisões de suas cortes religiosas fossem suprimidas pelos tribunais laicos. Embora dez pessoas tenham sido condenadas à morte pela Sharia desde sua introdução na Nigéria, ninguém foi executado até agora. No entanto, várias pessoas acusadas de roubo tiveram a mão cortada e muitas outras foram punidas com chibatadas em público por crimes menores.