Nigeriano é preso com cartões falsificados em São Paulo O nigeriano O.W. B., de 32 anos, foi preso em flagrante com cartões falsificados, no Jardim Sipramar, na zona sul de São Paulo, na sexta-feira, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). O vendedor ambulante é suspeito de estelionato, falsificação e tentativa de suborno, de acordo com o órgão.