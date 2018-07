Nigeriano é preso com cocaína em Viracopos O nigeriano Ifeanyl Nwafor Ogudiegwu, de 31 anos, foi preso, na noite de quinta-feira, 2, por policiais federais, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior paulista, quando tentava embarcar para Lisboa, onde faria uma conexão e seguiria viagem para Dacar, capital do Senegal. Somente neste ano, em Viracopos, a PF já deteve 25 pessoas tentando embarcar com drogas para o exterior.