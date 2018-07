Nigeriano é preso em SP com carro roubado e dólares Policiais civis apreenderam mais de US$ 55 mil com um comerciante nigeriano na noite desta terça-feira, 14, na região do Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo. Ele foi surpreendido no momento em que tentava entrar em um carro roubado com placas clonadas. A operação teve início quando os policiais foram investigar o abandono de um veículo na rua Mariana Belizária da Conceição. No local, constataram que o carro estava com irregularidades na documentação e com débitos que, se somados, chegavam a quase R$ 6 mil.