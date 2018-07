Nigerianos protestam contra preço de combustível por segundo dia

Em 1o de janeiro, o maior produtor de petróleo da África pôs fim aos subsídios sobre as importações de combustível, que os cidadãos viam como o único benefício que tinham do Estado, elevando o preço da gasolina para 150 nairas (0,93 dólar) o litro.

Os protestos no país na terça-feira foram quase do mesmo tamanho dos de segunda-feira. As ruas do centro comercial de Lagos, famosas por seus engarrafamentos, estavam praticamente vazias.

Mas a resolução de Jonathan não enfraqueceu.

"A greve é o primeiro teste verdadeiro em termos políticos para a presidência de Jonathan. Eles escolheram a questão e o momento", disse Antony Goldman, chefe da PM Consulting, com sede em Londres, e especialista na Nigéria.

"Se forem bem-sucedidos, as perspectivas de reforma em outras áreas delicadas -a Constituição, petróleo e gás, receita pública- melhoram. Se os grevistas vencerem, a credibilidade do governo fica muito danificada. Se as exportações de petróleo não forem afetadas, o governo espera que a coisa acabe por si só."

Os trabalhadores na área de petróleo também entraram em greve e escritórios de empresas internacionais como Shell e Exxon Mobil foram fechados. Mas a Shell e a empresa estatal de petróleo disseram que a produção não foi afetada.

A violência até agora foi limitada pelos padrões nigerianos. Na segunda-feira, a polícia matou a tiros duas pessoas na cidade de Kano, no norte, que ajudavam a derrubar os muros ao redor da sede do governo, segundo testemunhas e funcionários do hospital.

A polícia disse que uma pessoa morreu naquele incidente.

