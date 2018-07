Nigerianos são presos com 120 kg de cocaína em SP A Polícia Civil apreendeu 120,7 quilos de cocaína com quatro nigerianos em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, ontem à tarde. Investigações indicaram que um homem de 34 anos usaria um carro para levar a droga até um imóvel na Rua Maria Olegária Barbosa Lima, no Jardim Três Marias. Ele foi abordado quando chegava ao local. Um homem de 41 anos que estava na casa também foi preso.