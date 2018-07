Nigerianos são presos em MS por crime de estelionato Dois nigerianos foram presos no sábado suspeitos de terem praticado crime de estelionato por tentarem dar o golpe da falsa herança em um empresário de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Gibsen Ozue Ezike e Sunny Lawence Prince Otampu induziram no começo do ano o empresário a fazer diversos depósitos em agências bancárias no exterior com a falsa promessa de que receberia uma herança de uma pessoa muito rica que se encontrava em estágio terminal e sem herdeiros. As remessas feitas pelo empresário para o exterior somam US$ 25 mil.