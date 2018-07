Nigerianos usam SP como rota de cocaína para Europa O relatório mundial sobre drogas de 2012 do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) destaca que o tráfico de cocaína para o oeste da Europa e para a África passa por São Paulo e está nas mãos de grupos nigerianos. O documento observa que a mudança no comando do crime na América do Sul, por muitos anos nas mãos de grupos criminosos colombianos, ocorreu a partir de 2005 e está consolidada.