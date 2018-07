A companhia fez uma petição voluntária para o Capítulo 11 (pedido de proteção contra falência de acordo com a lei dos EUA) em uma corte de falências no distrito sul de Nova York, de acordo com o documento. A companhia estima que fundos estarão disponíveis para distribuição a credores sem garantias.

(Por Guillermo Parra-Bernal)

((Tradução Redação Rio de Janeiro, 55 21 2223-7132))

