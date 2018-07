NII vende Nextel Chile para consórcio internacional

A NII, com sede nos Estados Unidos, concretizou a venda de sua operação chilena a um conjunto de empresas formado pelo Grupo Veintitrés de Argentina e os grupos de investimentos ISM Capital e Optimun Advisors, do Reino Unido e dos Estados Unidos, respectivamente.

A empresa não detalhou os detalhes financeiros do negócio.

Na sexta-feira, a NII afirmou que decidiu não pagar cerca de 118,8 milhões de dólares em juros de notas seniores que venciam naquela data. A companhia afirmou que sob os termos dos títulos de dívida, há um período de 30 dias em que pode buscar negociar alternativas para o pagamento.

A Nextel Chile, que oferece serviços de telefonia celular e banda larga móvel, tem uma rede própria com cobertura nacional e possui mais de 260 mil clientes.

No ano passado, a NII acertou a venda da Nextel no Peru para a chilena Entel por cerca de 400 milhões de dólares.

No mercado chileno de telecomunicações, a Nextel compete com Entel, Movistar (da espanhola Telefónica) e com a Claro (da mexicana América Móvil).

(Por Felipe Iturrieta)