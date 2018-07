Nike e Adidas também vão duelar durante Copa do Mundo no Brasil

A Nike atualmente tem 14,6 por cento do mercado de artigos esportivo, enquanto Adidas tem 11,4 por cento e está deixando o posto de primeiro colocado na Alemanha.

A Adidas detinha 13,2 por cento do mercado de artigos esportivos da Europa Ocidental em 2012, ante 12,4 por cento da Nike, segundo com dados do Euromonitor.

"A Adidas definitivamente está fazendo muitos esforços para recuperar mercado perdido, mas uma empresa como a Nike não ficará passiva", disse Hans Allmendinger, diretor de marketing da varejista de esportes alemã Sport2000.

A Adidas tem há mais de 40 anos seu kit decorado de futebol e chuteiras com sua marca, além de parcerias fortes com o clube alemão Bayern Munich e com a Fifa. A empresa prevê vendas recordes no segmento de futebol em 2014, a 2 bilhões de euros, e prevê vendas do grupo de 17 bilhões de euros em 2015.

A norte-americana Nike entrou no mercado de futebol apenas em 1994, mas já tem parcerias com clubes, incluindo o inglês Manchester United. Suas vendas em 2015 devem chegar a 30 bilhões de dólares, sugerindo que a empresa espera resultados bons o suficiente na Copa para superar a concorrente alemã.

(Por Victoria Bryan)