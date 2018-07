Nilza revê plano de recuperação judicial

Em recuperação judicial desde 29 de abril deste ano, a Nilza pretendia, de acordo com o plano apresentado aos credores, pagar as dívidas em até 12 anos. Os credores sem garantias reais, deveriam, pelo plano, receber em até dez anos, com dois de carência e oito de amortização, uma dívida de R$ 223,6 milhões. Aos credores financeiros e aos com garantias reais a Nilza propôs quitar a dívida de R$ 94,6 milhões num prazo de até 12 anos, com juros de 6% ao ano, carência de três anos e pagamento em parcelas trimestrais. Para os outros credores, como os trabalhistas, havia outras propostas.

No início do mês, Nilza anunciou a assinatura de dois contratos de terceirização de envase de 250 mil litros de leite longa vida (UHT) por dia para ampliar a produção diária da companhia de 400 mil litros para 650 mil litros. O volume corresponde a 70% da capacidade de produção da empresa.