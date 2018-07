Ninguém acerta as cinco dezenas da Quina Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 1802 da Quina, sorteados neste sábado em Rio Claro e o prêmio estimado para o próximo concurso será de R$ 900 mil. A quadra teve 153 acertadores. Cada um vai levar o prêmio de R$ 2.648,33. Já o Terno foi feito por 7.257 apostadores, que receberão cada um o valor de R$ 74,17. Abaixo os números: 26 - 47- 59 - 64 -70