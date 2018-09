Ninguém acerta as dezenas da Dupla Sena Nenhum apostador acertou as dezenas do primeiro e do segundo sorteios do concurso 653 da Dupla Sena. O prêmio acumulado para o próximo concurso está estimado em R$ 500 mil. Seis apostadores acertaram a Quina, e receberão, cada um, R$ 11.882,47. A Quadra teve 863 acertadores. Cada um levará R$ 82,61.