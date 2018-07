Ninguém acerta as seis dezenas da Mega Sena

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 980 da Mega Sena, acumulando para o próximo sorteio R$ 13.956.888,71. A quina teve 88 vencedores, cabendo a cada um R$ 16.054,57. Os 6.837 ganhadores da quadra recebem prêmio individual de R$ 206,64. Da mesma forma, ninguém acertou as 20 dezenas do concurso 839 da Lotomania, ficando acumulada para o sorteio vindouro a importância de R$ 2.015.169,31. Também não houve ganhadores com nenhuma dezena correta. Com 19 acertos, houve 11 contemplados, prêmio para cada um de R$ 25.940,11; com 18 acertos, 218 vencedores, prêmio para cada um de R$ 1.308,91; com 17 acertos, 1.787 ganhadores, prêmio para cada um de R$ 79,84 e com 16 acertos 10.346 contemplados, com cada um embolsando a quantia de R$ 13,79. Resultado do concurso 980 da Mega Sena, realizado neste sábado (21): Dezenas sorteadas: 15 - 17 - 29 - 35 - 36 - 59 Resultado do concurso 1916 da Quina, realizado neste sábado (21): Dezenas sorteadas: 38 - 42 - 57 - 62 - 68 Resultado do concurso 838 da Lotomania, realizado neste sábado (21): Dezenas sorteadas: 03 - 16 - 22 - 24 - 27 - 34 - 46 - 47 - 49 - 65 - 67 - 69 - 73 - 81 - 83 - 84 - 89 - 93 - 94 - 98