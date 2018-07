Ninguém acertou as cinco dezenas da Quina A Caixa Econômica Federal divulgou o sorteio do concurso de número 1917 da Quina, realizado hoje em Barreiras/BA. Os números sorteados são: 22 - 49 - 59 - 66 - 76. Ninguém acertou a Quina e o prêmio ficou acumulado em R$ 321.360,60. A Quadra foi acertada por 72 apostadores e seu prêmio é de R$ 4.463,34. O Terno teve 5.103 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 83,97. A estimativa de prêmio para a Quina no próximo concurso é de R$ 700.000,00.