Ninguém acertou as dezenas da Mega Sena Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.035 da Mega Sena. O prêmio acumulado é de R$ 37.025.110,94, sendo que a previsão para o próximo concurso é de que o valor chegue a R$ 45 milhões. A quina saiu para 289 apostadores, que receberão R$ 14.028,04 cada um. A quadra teve 19.044 acertadores, com prêmio individual de R$ 212,88. Os números sorteados em são Paulo-SP foram os seguintes: 01 - 11 - 26 - 51 - 59 - 60