Ninguém acertou as sete dezenas da Timemania A Caixa Econômica Federal divulgou o resultado e o rateio do concurso 17 da Timemania, realizado neste domingo. As dezenas sorteadas hoje foram 10 - 12 - 20 - 23 - 30 - 50 - 53. O time do coração foi o Figueirense (SC). Ninguém acertou as sete dezenas, acumulando para o próximo sorteio R$ R$ 242.069,38. Com seis acertos, houve 10 ganhadores, cabendo a cada um R$ 18.155,20; com cinco acertos, 256 contemplados, prêmio para cada um de R$ 472,79; com quatro acertos, 4.344 vencedores, prêmio para cada um de R$ 6,00 e com três acertos 38.404 ganhadores, que vão embolsar cada um R$ 2,00.