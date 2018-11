Ninguém é indiciado por acidente em trio elétrico em MG

O acidente aconteceu no dia 27 de fevereiro deste ano e, além das mortes, pelo menos 60 pessoas ficaram feridas. Na ocasião, um cabo de alta tensão se partiu e atingiu um trio elétrico e foliões que estavam na rua.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) apontou como causa do acidente uma serpentina metalizada, que foi jogada em um cabo transmissor de energia. O ramal entrou em curto, caiu no chão e atingiu o trio elétrico e as pessoas que estavam no local.