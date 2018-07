Ninguém me quer

Não me recordo de um Campeonato Carioca disputado em ritmo vertiginoso. As partidas dos campeonatos do Rio são, tradicionalmente, mais arrastadas, com a bola trabalhada incansavelmente de um lado para o outro. É como se estivéssemos vendo times dos anos 60 e 70 em ação. A alma do Cariocão é a de uma quente e nostálgica tarde de domingo.

Já o Campeonato Paulista tem como uma de suas marcas a força dos clubes do interior, sempre temíveis. Não é incomum vermos esses times liderando a classificação, sendo que alguns já chegaram a dar a volta olímpica. Nos clássicos paulistas, predomina a imprevisibilidade. Muitas vezes - mais do que seria razoável - o rival em pior fase atropela o favoritismo do outro. Isso sem falar nos campeões, que na maioria das vezes não são os clubes de melhor elenco ou aqueles que farão a melhor campanha no Campeonato Brasileiro.

Eu poderia falar de vários outros campeonatos com alma. A Copa do Mundo tem um quê de fervor religioso, onda há mais respeito do que propriamente rixa entre os adversários. A Champions League é cercada de solenidade. Algo próximo da do Mundial, só que sem a mesma contrição. Campeonatos como o Italiano e o Brasileiro são tours de force: verdadeiras epopéias nas quais o campeão é também o time mais resistente.

Resgatei essa minha teoria apenas para sintetizar a alma do Brasileirão de 2009, que poderia ser alcunhado de "O campeonato que ninguém quis ganhar". O Inter, que parecia a barbada da temporada, ficou pelo caminho (para ressurgir um pouco na reta final). Depois foi o Atlético-MG, que liderou, liderou... e despencou. Aí chegamos ao Palmeiras, que, ao que tudo indica, desperdiçará um título que, se conquistado, seria o mais fácil da história. Basta lembrar que, mesmo com aproveitamento ridículo no segundo turno, continua com chances. Na rodada passada, diante do Goiás, no Maracanã, o Flamengo teve tudo para gravar seu nome na taça, mas também tropeçou. Parece que a taça está quente e ninguém quer tê-la nas mãos.

Esse é o campeonato que ninguém quis ganhar, mas, por inevitabilidade matemática, alguém terá de se apoderar dele. O São Paulo, mesmo tendo perdido na última rodada, depende de si e terá pela frente adversários desinteressados (salvo pela famosa mala branca). Por conta disso, poderia ser apontado como franco favorito. Só que, na loucura que é a competição deste ano, ser apontado como favorito parece ser a maior garantia de fracasso. Pensando assim, é melhor não falar nada. Em duas rodadas o campeonato apontará o vencedor. E que fique claro: o campeonato é que terá corrido atrás de um time campeão - em vez de um time campeão correr atrás dele.