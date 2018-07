Ninguém se fere em ataque a base da PM em Campinas Uma base móvel da Polícia Militar em Campinas, interior de São Paulo, foi atacada por criminosos durante uma blitz na madrugada desta sexta-feira. O ataque aconteceu na Vila Castelo Branco, periferia da cidade. Dois veículos suspeitos foram abordados por policiais no bloqueio, em uma avenida do bairro. Segundo o 47.º Batalhão da PM, em Campinas, um dos carros tentou escapar pelo canteiro central, mas acabou detido. Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso com um revólver calibre 38.